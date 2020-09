Como | aiutava i poveri ed i migranti | Don Roberto ucciso senza motivo

Leggi su leggilo

(Di martedì 15 settembre 2020) Alo conoscevano per il suo impegno verso ie i meno abbienti: così è morto il prete DonMalgesini. Non era un parroco DonMalgesini, 51enne residente a, non possedeva ne gestiva una sua chiesa: tuttavia, il prete era sempre in prima linea quando si trattava di assistere i … L'articolo proviene da leggilo.org.