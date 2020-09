Arsenal | ufficiale il rinnovo di Aubameyang fino al 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) Pierre-Emerickha rinnovato il suo contatto con l’al. L’attaccante gabonese era legato ai Gunnersal 2021, ma ha deciso di prolungare il suo accordo per due ulteriori stagioni dopo quella appena iniziata. L’annuncio è arrivato sui canali social del club londinese. “Finalmente ho firmato: sono molto felice di restare qui, è casa mia – ha detto-. La firma per questo club speciale non è mai stato un dubbio. Credo nell’. Possiamo realizzare grandi cose insieme“ This is where you belong, Auba ❤️ 🤝 @7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf —(@) September 15, 2020