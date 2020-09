Antartide: due grandi ghiacciai si stanno fratturando, mettendo a rischio collasso le piattaforme collegate [FOTO] (Di martedì 15 settembre 2020) Due importanti ghiacciai dell’Antartide, Pine Island e Thwaites, si stanno fratturando rapidamente nei loro punti piu’ vulnerabili in un processo che potrebbe portare al collasso delle piattaforme di ghiaccio galleggianti a cui sono collegati. Lo hanno rilevato immagini e dati catturati dai satelliti e pubblicato sulla rivista dell’Accademia Americana delle Scienze (Pnas) dal gruppo di Stef Lhermitte, dell’universita’ tecnica di Delft, nei Paesi Bassi (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Le immagini indicano che in entrambi i ghiacciai ci sono zone ricche di fratture e crepacci in corrispondenza delle aree al confine con le piattaforme di ghiaccio galleggianti. I cambiamenti in corso nei due ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Due importantidell’, Pine Island e Thwaites, sirapidamente nei loro punti piu’ vulnerabili in un processo che potrebbe portare aldelledi ghiaccio galleggianti a cui sono collegati. Lo hanno rilevato immagini e dati catturati dai satelliti e pubblicato sulla rivista dell’Accademia Americana delle Scienze (Pnas) dal gruppo di Stef Lhermitte, dell’universita’ tecnica di Delft, nei Paesi Bassi (vedidella gallery scorrevole in alto). Le immagini indicano che in entrambi ici sono zone ricche di fratture e crepacci in corrispondenza delle aree al confine con ledi ghiaccio galleggianti. I cambiamenti in corso nei due ...

