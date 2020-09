Vidal Inter, questione di ore: il cileno ha salutato i compagni (Di lunedì 14 settembre 2020) Vidal Inter: il centrocampista cileno ha salutato i compagni ed è pronto ad abbracciare i nerazzurri. L’addio al Barcellona è vicinissimo L’avventura di Arturo Vidal al Barcellona è giunta al capolinea. Il centrocampista cileno ha salutato i compagni presso il centro sportivo di allenamento perché tra poche ore sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Come riportato da As, Vidal abbraccerà presto il tecnico Antonio Conte, che lo ha già allenato durante la gloriosa esperienza con la maglia della Juventus. Al club blaugrana andranno 500mila euro di indennizzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020): il centrocampistahaed è pronto ad abbracciare i nerazzurri. L’addio al Barcellona è vicinissimo L’avventura di Arturoal Barcellona è giunta al capolinea. Il centrocampistahapresso il centro sportivo di allenamento perché tra poche ore sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell’. Come riportato da As,abbraccerà presto il tecnico Antonio Conte, che lo ha già allenato durante la gloriosa esperienza con la maglia della Juventus. Al club blaugrana andranno 500mila euro di indennizzo. Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : #Vidal è arrivato nella sede dell’#Inter ma non ha trovato nessuno perché erano tutti impegnati con gli agenti di… - FcInterNewsit : GdS - Vidal atteso a Milano, tutto risolto col Barcellona. Vincono Conte e l'Inter: nessun indennizzo al club catal… - FabrizioRomano : @Vinellindelpet1 quando sarà in volo lo diremo, l’operazione è in chiusura da giorni e Vidal andrà all’Inter... non… - occececco : RT @InterCM16: Dalla Spagna: fatta per #Vidal all’Inter per 500 mila euro. Domani arriverà in Italia - PacoScn : @MarcoSnaaaa @Bubu_Inter Per Vidal ho letto ovunque un triennale, per Kolarov starei a vedere, qualora fosse davver… -