Unicredit down per diverse ore, disservizi per gli utenti (Di lunedì 14 settembre 2020) Unicredit down per tutta la mattinata: le filiali del gruppo sono state prese d'assalto. Tanti i disagi segnalati dai clienti @Unicredit IT #blackout non funziona ne app ne da pc adesso che succede?!!!!! — Vincenzo Di Blasio (@bluemotion25) September 14, 2020 I servizi online dei clienti di Unicredit Banca sono stati fuori uso fino a mezzogiorno … L'articolo proviene da YesLife.it.

