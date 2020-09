Tonali | “Volevo questa maglia da tempo | Gattuso il mio idolo”

Leggi su zon

(Di lunedì 14 settembre 2020) Conferenza stampa di presentazione dial Milan: “Volevo solo i rossoneri, ringrazio Cellino che mi è venuto incontro” Sandrosi presenta al Milan. Oggi il centrocampista ha svolto la classica conferenza stampa di presentazione, in cui ha parlato del suo amore per i rossoneri, die della stagione che sta per iniziare. Queste le sue parole: “La mia passione per il Milan nasce a Sant’Angelo. La prima squadra in cui ho giocato aveva larossonera. Poi papà mi ha trasmessoemozione. Volevo indossareda tanto, con il presidente del Brescia Cellino ho avuto sempre un bel rapporto. Capisce di calcio e capiva me. Mi diceva sempre che avrei dovuto fare io ...