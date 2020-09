Tommaso Zorzi prende alla sprovvista Matilde Brandi: la gaffe al GF Vip (Di lunedì 14 settembre 2020) Tommaso Zorzi ha preso alla sprovvista Matilde Brandi al Grande Fratello Vip, facendo commettere una gaffe alla showgirl con un altro concorrente. Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti che durante il debutto di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è riuscito a varcare la famosa soglia rossa, visto che alcuni personaggi del cast Leggi su chedonna (Di lunedì 14 settembre 2020)ha presoal Grande Fratello Vip, facendo commettere unashowgirl con un altro concorrente.è stato uno dei concorrenti che durante il debutto di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è riuscito a varcare la famosa soglia rossa, visto che alcuni personaggi del cast

idontwantogrow : RT @peularis: In occasione di Tommaso Zorzi al #GFVip, chiuso in una casa 24h, volevo ricordare al mondo quando annoiato e in pieno esaurim… - _aaanto_ : RT @mikysunny: Livello di socialità : Tommaso Zorzi #GFVIP - carolcalaaa : Confermate tutti che ognuno ha bisogno di un Tommaso Zorzi e di una Matilde Brandi nella propria vita?… - imcalledkristel : RT @mikysunny: Livello di socialità : Tommaso Zorzi #GFVIP - baumanstyle : RT @mikysunny: Livello di socialità : Tommaso Zorzi #GFVIP -