The Matrix 4, Hugo Weaving: "Lana Wachowski ha staccato la spina ai negoziati per il mio ritorno" (Di lunedì 14 settembre 2020) Hugo Weaving, l'Agente Smith di Matrix, ha svelato i retroscena dei negoziati falliti con la regista Lana Wachowski e il suo mancato ritorno in The Matrix 4. Hugo Weaving torna a parlare della mancata partecipazione a The Matrix 4 svelando che la regista Lana Wachowski avrebbe staccato la spina ai negoziati per il ritorno dell'Agente Smith. La motivazione ufficiale dell'assenza di Hugo Weaving in The Matrix 4 è legata ai conflitti di schedule dell'attore con gli impegni a teatro a Londra, ma in un'intervista a Comingsoon.net ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020), l'Agente Smith di, ha svelato i retroscena deifalliti con la registae il suo mancatoin The4.torna a parlare della mancata partecipazione a The4 svelando che la registaavrebbelaaiper ildell'Agente Smith. La motivazione ufficiale dell'assenza diin The4 è legata ai conflitti di schedule dell'attore con gli impegni a teatro a Londra, ma in un'intervista a Comingsoon.net ...

ThE___MaTrIx : RT @JohannesBuckler: Quando mio figlio decise di partire per gli Stati Uniti per laurearsi in informatica a New York un pochino preoccupata… - waitamomentbis : Come fai a svegliarti da Matrix se non sai di essere in Matrix? ('The social dilemma ') - amiamonoistesse : Ha ospitato gli MTV Movie Awards nel 2000 e ha fatto una parodia con i suoi co-protagonisti in Sex and the City (19… - martabakedgy : Gabisa berenti baca post di r/Glitch_in_the_Matrix - serz31 : Buon Natale da Hack The Matrix!!... -