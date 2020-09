Tasso alcolemico

Leggi su studiocataldi

(Di lunedì 14 settembre 2020) Guida in stato di ebbrezza: tabella sanzioni: quanta birraGuida in stato di ebbrezzaTorna su La guida in stato di ebrezza è punita dal codice della strada agli articoli 186 e 186-bis, che fissano i divieti e stabiliscono le conseguenze sanzionatorie per chi si pone al volante dopo aver assunto bevande alcoliche. Più precisamente, la prima disposizione detta le regole generali, mentre la seconda detta una disciplina particolare per i cc.dd. conducenti particolari, ovverosia i conducenti di età inferiore ai ventuno anni, i neo-patentati (che hanno la patente da meno di tre anni) e coloro che esercitano in maniera professionale l'attività di trasporto di persone o cose. Vai alla guida La guida in stato di ebbrezza : tabella sanzioniTorn...