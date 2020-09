Sparatoria a Olginate | paese sotto choc | Non si può morire così

(Di lunedì 14 settembre 2020), Lecco,, 14 settembre 2020 - Quando i sanitari del 118 lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale i medici del Pronto soccorso dell'ospedale Manzoni non hanno potuto altro che constatare il ...

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato raggiunto per strada nella frazione Santa Maria a Olginate, nel Lecchese, da tre colpi di pistola. L'aggressore è fuggito. Sul posto carabinieri e vigili d ...Olginate (Lecco), 14 settembre 2020 - Quando i sanitari del 118 lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale i medici del Pronto soccorso dell’ospedale Manzoni non hanno potuto altro che constatare il de ...