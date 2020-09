Roma | Guido Fienga negativo anche al secondo tampone dopo il caso De Laurentiis

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) La scorsa settimana, in seguito alla positività al Covid-19 del presidente del Napoli Aurelio De, i dirigenti di tutte le società di Serie A sono finiti in isolamento visti i contatti avuti con il patron del club partenopeo durante l’assemblea di Lega. Il Ceo della, in particolare, è risultatoale, per tale motivo, da oggi può tornare a circolare liberamente. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, incontrerà i nuovi proprietari del club giallorosso, Dan e Ryan Friedkin, arrivati la scorsa settimana nella Capitale.