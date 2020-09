Patrizia De Blanck | chi è | età | carriera | matrimoni | vita privata | Grande Fratello Vip

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 settembre 2020)Vip 5, tutto pronto per il ritorno in tv del reality tra i più seguiti dagli italiani. A settembre 2020 infatti prenderà il via la nuova edizione in prima serata su Canale 5. In quest’articolo qualche informazione e curiosità suDe. Conosciamola meglio…De: chi è, età,Deè nata a Roma il 9 novembre del 1944, figlia di Lloud Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo Dey Menocal. Il padre era il cugino del terzo presidente di Cuba, Mario Marcia Menocal, e Segretario di Stato ...