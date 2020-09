Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato (Di lunedì 14 settembre 2020) Michele Gaglione voleva dare una lezione alla sorella Maria Paola e al fidanzato, colpevole secondo lui di averla infettata in quanto transessuale. Quindi ha inseguito la coppia in motorino, sulla strada tra Acerra e Caivano, fino a speronarli. La sorella è morta, mentre il fidanzato Ciro è finito all’ospedale. È questo l’ultimo delitto che ha come causa l’Omofobia. Delitto in cui l’aggressore è mosso dall’odio nei confronti di un orientamento sessuale che non riesce ad accettare perché diverso dal suo. Ma quanti episodi simili accadono in Italia? Qualcuno lo si riesce a far emergere, perché coraggiosamente denunciato. Come per esempio è accaduto a inizio estate a un universitario di 25 anni a cui è stata spaccata la mandibola nel lungomare di Pescara. Il motivo? “Passeggiavo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Michele Gaglione voleva dare una lezione alla sorella Maria Paola e al fidanzato, colpevole secondo lui di averla infettata in quanto transessuale. Quindi ha inseguito la coppia in motorino, sulla strada tra Acerra e Caivano, fino a speronarli. La sorella è morta, mentre il fidanzato Ciro è finito all’ospedale. È questo l’ultimo delitto che ha come causa l’. Delitto in cui l’aggressore è mosso dall’odio nei confronti di un orientamento sessuale che non riesce ad accettare perché diverso dal suo. Ma quanti episodi simili accadono in Italia? Qualcuno lo si riesce a far emergere, perché coraggiosamente denunciato. Come per esempio è accaduto a inizio estate a un universitario di 25 anni a cui è stata spaccata la mandibola nel lungomare di Pescara. Il motivo? “Passeggiavo ...

HuffPostItalia : Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato - giacomogala : RT @HuffPostItalia: Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato - ilva87161350 : RT @HuffPostItalia: Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato - Speeddriver977 : RT @HuffPostItalia: Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato - albertoinfelise : RT @HuffPostItalia: Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia centinaia Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato L'HuffPost Omofobia, centinaia di violenze. Ma non è un reato

Michele Gaglione voleva dare una lezione alla sorella Maria Paola e al fidanzato, colpevole secondo lui di averla infettata in quanto transessuale. Quindi ha inseguito la coppia in motorino, sulla str ...

Maria Paola Gaglione, c’è un problema in noi maschi: l’idea stessa di che cosa sia un uomo

C’è un problema in noi maschi: l’idea stessa di che cosa sia un uomo. Nel dirlo colgo la palla lanciata da Elena Tebano, sul blog la 27esimaora del Corriere, in cui invita a “mandare un segnale fermo ...

Michele Gaglione voleva dare una lezione alla sorella Maria Paola e al fidanzato, colpevole secondo lui di averla infettata in quanto transessuale. Quindi ha inseguito la coppia in motorino, sulla str ...C’è un problema in noi maschi: l’idea stessa di che cosa sia un uomo. Nel dirlo colgo la palla lanciata da Elena Tebano, sul blog la 27esimaora del Corriere, in cui invita a “mandare un segnale fermo ...