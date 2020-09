Karina Cascella confessione a Pomeriggio Cinque: “Ci ha picchiato per diverso tempo fino…” (Di lunedì 14 settembre 2020) L’opinionista di tantissimi programmi firmati Mediaset durante la puntata di ieri a Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, ha deciso di fare una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’influencer infatti, aveva già raccontato a scaglioni la sua vita passata cercando a grandi linee di spiegare quanto sia stata dura ma soprattutto complicata. Karina Cascella davanti ai riflettori di Pomeriggio Cinque un anno fa, non si è trattenuta e ha raccontato quanto suo padre in passato fosse stato manesco sia con lei che con sua madre. Un racconto da brividi che ha lasciato senza parole i tantissimi spettatori che, hanno visto l’influencer sempre forte ma soprattutto coraggiosa. Quali sono state le sue ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) L’opinionista di tantissimi programmi firmati Mediaset durante la puntata di ieri a, condotto da Barbara D’Urso, ha deciso di fare unache nessuno si sarebbe mai aspettato. L’influencer infatti, aveva già raccontato a scaglioni la sua vita passata cercando a grandi linee di spiegare quanto sia stata dura ma soprattutto complicata.davanti ai riflettori diun anno fa, non si è trattenuta e ha raccontato quanto suo padre in passato fosse stato manesco sia con lei che con sua madre. Un racconto da brividi che ha lasciato senza parole i tantissimi spettatori che, hanno visto l’influencer sempre forte ma soprattutto coraggiosa. Quali sono state le sue ...

