'Il coronavirus creato in laboratorio a Wuhan': la denuncia di una virologa cinese

'Il coronavirus è stato creato in laboratorio a Wuhan'. E' la denuncia fatta in diretta tv dalla virologa cinese Li-Meng Yan, che ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health.

