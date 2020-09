Germania | Metzelder ha confessato il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico

Ultime Notizie dalla rete : Germania Metzelder

TUTTO mercato WEB

Choc in Germania per l'ex difensore di Real Madrid, Broussia Dortmund e Schalke 04, Christoph Metzelder. Il centrale, come svelato da Der Spiegel e Bild in Germ ...Christoph Metzelder, vice campione del mondo con la nazionale tedesca nel 2002 e protagonista con le maglie di Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke 04, rischia di macchiare definitivamente la sua ...