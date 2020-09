Fondi Lega, la teste: “Di Rubba faceva parte dell’entourage di Salvini”. Il prestanome, “Volevano vendere sede di via Bellerio” (Di lunedì 14 settembre 2020) Gli interrogatori sul caso LFC. Una teste: “Di Rubba uomo di fiducia di Salvini”. MILANO – Sono iniziati gli interrogatori sul caso LFC. Tra le persone ascoltate dai magistrati, come riportato dall’Huffington Post, anche l’ex assessore lombardo alla Cultura, Cristina Cappellini, che si è soffermata sulla posizione di Antonio Di Rubba. “Il nome del commercialista – ha ammesso la testimone – circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della Lega, non solo della Film Commission. Era considerato come uomo della svolta, per competenza e serietà. faceva parte dell’entourage di Matteo Salvini e gli incarichi che ha ricevuto all’interno del partito costituivano dimostrazione di queste voci“. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) Gli interrogatori sul caso LFC. Una: “Diuomo di fiducia di Salvini”. MILANO – Sono iniziati gli interrogatori sul caso LFC. Tra le persone ascoltate dai magistrati, come riportato dall’Huffington Post, anche l’ex assessore lombardo alla Cultura, Cristina Cappellini, che si è soffermata sulla posizione di Antonio Di. “Il nome del commercialista – ha ammesso la testimone – circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della, non solo della Film Commission. Era considerato come uomo della svolta, per competenza e serietà.dell’entourage di Matteo Salvini e gli incarichi che ha ricevuto all’interno del partito costituivano dimostrazione di queste voci“. ...

