Fedez risponde a Giorgia Meloni sulla droga: “Fate un test ai parlamentari” (Di lunedì 14 settembre 2020) Nelle stories su Instagram Fedez risponde a Giorgia Meloni dopo la frecciatina della leader di Fratelli d’Italia comparsa in un’intervista rilasciata a La Verità. Tra le colonne del quotidiano, infatti, la leader politica ha commentato l’omicidio di Willy Monteiro Duarte dichiarando che parte della responsabilità è da individuare tra coloro che negano l’esistenza di un’emergenza droga in Italia. Soprattutto, Giorgia Meloni si riferisce ai modelli “sbagliati” di chi crede che sfoggiare i propri acquisti sui social sia giusto. A quel punto la deputata si è rivolta alla coppia di influencer: “Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Nelle stories su Instagramdopo la frecciatina della leader di Fratelli d’Italia comparsa in un’intervista rilasciata a La Verità. Tra le colonne del quotidiano, infatti, la leader politica ha commentato l’omicidio di Willy Monteiro Duarte dichiarando che parte della responsabilità è da individuare tra coloro che negano l’esistenza di un’emergenzain Italia. Soprattutto,si riferisce ai modelli “sbagliati” di chi crede che sfoggiare i propri acquisti sui social sia giusto. A quel punto la deputata si è rivolta alla coppia di influencer: “Mi chiedo solo come mai la Ferragni enon facciano una bella campagna contro la ...

