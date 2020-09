Divorzio: la convivenza datata non comporta la revoca dell'assegno (Di lunedì 14 settembre 2020) Istanza di revoca dell'assegno in favore dell'ex moglieLa convivenza sopravvenuta giustifica la revoca dell'assegno?Niente revoca se la convivenza dell'ex è nota da tempo e consolidataIstanza di revoca dell'assegno in favore dell'ex moglieTorna suCon l'ordinanza n. 18528/2020 la Cassazione rigetta il ricorso di un ex marito, confermando così le decisioni dei giudici di merito, che avevano rigettato l'istanza di revoca dell'assegno di Divorzio avanzata dall'uomo, ritenendo entrambi che la convivenza della moglie con il ... Leggi su studiocataldi (Di lunedì 14 settembre 2020) Istanza diin favore'ex moglieLasopravvenuta giustifica la?Nientese la'ex è nota da tempo e consolidataIstanza diin favore'ex moglieTorna suCon l'ordinanza n. 18528/2020 la Cassazione rigetta il ricorso di un ex marito, confermando così le decisioni dei giudici di merito, che avevano rigettato l'istanza didiavanzata dall'uomo, ritenendo entrambi che laa moglie con il ...

Se la moglie ha una relazione da più di 20 anni ma il marito non ne fa parola in sede di divorzio dopo non può chiedere la revoca dell'assegno Istanza di revoca dell'assegno in favore dell'ex moglie L ...

