Covid-19 in Campania: calano i contagi, ma anche i tamponi (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn calo rispetto alle 24 ore precedenti i casi di positività al Covid-19 registrati in Campania. A rilevarlo l’ultimo bollettino sanitario diffuso dall’Unità di Crisi regionale, che certifica come a fronte di poco meno di 3 mila tamponi processati siano 90 i positivi intercettati. Nell’ultima giornata si registra anche un decesso che porta il totale a 452. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 90 tamponi del giorno: 2.845 Totale positivi: 9.215 Totale tamponi: 501.568 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 452 Guariti del giorno: 26 Totale guariti: 4.759 (di cui 4.755 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn calo rispetto alle 24 ore precedenti i casi di positività al-19 registrati in. A rilevarlo l’ultimo bollettino sanitario diffuso dall’Unità di Crisi regionale, che certifica come a fronte di poco meno di 3 milaprocessati siano 90 i positivi intercettati. Nell’ultima giornata si registraun decesso che porta il totale a 452. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 90del giorno: 2.845 Totale positivi: 9.215 Totale: 501.568 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 452 Guariti del giorno: 26 Totale guariti: 4.759 (di cui 4.755 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia +9 in terapia intensiva e picco di casi in Campania #coronavirus - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid, in Campania continua il calo dei contagi: 90 casi, si torna sotto quota 100 dopo 22 giorni. Ma c'è una vittima… - neifatti : Covid, diminuiscono i positivi in Campania - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 9.125 per 90 casi: i positivi attivi sono 4.004. Le tabelle… - mattinodinapoli : Covid, in Campania continua il calo dei contagi: 90 casi, si torna sotto quota 100 dopo 22 giorni. Ma c'è una vitti… -