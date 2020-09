Ciro, non "Cira". Le parole sono importanti (Di lunedì 14 settembre 2020) Il TG1 cambia al femminile il nome del ragazzo transessuale di Maria Paola Gaglione, la ragazza uccisa dal fratello: non si tratta di gaffe, ma di ignoranza Confusione tra orientamento sessuale e identità di genere, incomprensione del fenomeno transgender e superficialità (spesso voluta) nei termini scientifici. Quando l'informazione non tiene il passo della società Leggi su it.mashable (Di lunedì 14 settembre 2020) Il TG1 cambia al femminile il nome del ragazzo transessuale di Maria Paola Gaglione, la ragazza uccisa dal fratello: non si tratta di gaffe, ma di ignoranza Confusione tra orientamento sessuale e identità di genere, incomprensione del fenomeno transgender e superficialità (spesso voluta) nei termini scientifici. Quando l'informazione non tiene il passo della società

