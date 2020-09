RaiNews : Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+64). A fronte di 7.931 tamponi realizzati, sono 125 i… - stanzaselvaggia : Comunque le manifestazioni dei negazionisti sono un discreto ricettacolo di casi psichiatrici. #piazzapulita - zazoomblog : Ci sono 4 casi di reinfezione da Covid-19 in Catalogna - #reinfezione #Covid-19 #Catalogna - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: sono 26 i nuovi casi positivi; eseguiti 597 tamponi; stabile il contagio sull’Amiata.… -

Ultime Notizie dalla rete : sono casi

I primi buchi, comunque, sono già stati riempiti e contiamo di avere un personale ... delle primarie indossino la mascherina nel corso delle lezioni, con almeno un caso in cui il genitore, in ...La guida ai film e ai programmi in onda stasera 14 settembre in prima e in seconda serata sui canali Rai, Mediaset, Sky e sui canali del digitale terrestre. Nel palinsesto televisivo segnaliamo “Grand ...