Calciomercato Lazio – Affari e trattative 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Resta solo da ufficializzare l'ultima operazione di mercato in entrata della Lazio, ossia Vedat Muriqi, che nella giornata di ieri è arrivato nella capitale nel primo pomeriggio e nella giornata odierna effettuerà le visite mediche di rito in Paideia. Ritorna in voga una pista spagnola In maniera decisamente inaspettata, ritorna in auge il nome di Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid che dopo il prestito al Levante dove si è ben comportato, è ritornato alla casa madre ma difficilmente resterà nella capitale, Secondo il quotidiano spagnolo AS l'attaccante ha svariate proposte l'interesse dei biancocelesti non sembra essersi affievolito, anzi resta tra le pretendenti, assieme alla Fiorentina che pure lo tiene sotto osservazione, e ovviamente la Lazio, che lo segue da diversi mesi, e ...

