Barbara D’Urso: non serve alzare l’asticella del trash per guadagnare share (Di lunedì 14 settembre 2020) Le due signore che da anni monopolizzano (a qualsiasi ora) la domenica televisiva degli italiani, ovvero Barbara D’Urso e Mara Venier, hanno ripreso la sfida degli ascolti in affanno. Con una rivale giovane e agguerrita, Francesca Fialdini, che guadagna vistosamente terreno e che ieri su Rai1, con la seconda edizione di “Da noi… A ruota libera”, ha portato a casa il 14,25% di share. Un buon exploit che senza dubbio mette un po’ di pepe nel gineceo delle star televisive. Giusto per fare un esempio, “Domenica Live“, il pomeridiano della rivale Carmelita, su Canale 5, si è fermato ben due punti sotto, al 12,17%. E la Venier, che tornava con “Domenica in” consegnando lo spazio alla Fialdini, ha racimolato nella prima parte del programma il 14,58% e nella seconda il 13,75%. Un ascolto ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) Le due signore che da anni monopolizzano (a qualsiasi ora) la domenica televisiva degli italiani, ovveroD’Urso e Mara Venier, hanno ripreso la sfida degli ascolti in affanno. Con una rivale giovane e agguerrita, Francesca Fialdini, che guadagna vistosamente terreno e che ieri su Rai1, con la seconda edizione di “Da noi… A ruota libera”, ha portato a casa il 14,25% di. Un buon exploit che senza dubbio mette un po’ di pepe nel gineceo delle star televisive. Giusto per fare un esempio, “Domenica Live“, il pomeridiano della rivale Carmelita, su Canale 5, si è fermato ben due punti sotto, al 12,17%. E la Venier, che tornava con “Domenica in” consegnando lo spazio alla Fialdini, ha racimolato nella prima parte del programma il 14,58% e nella seconda il 13,75%. Un ascolto ...

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - radiodeejay : La signora di Mondello, popolare per la frase 'Non ce n’è Coviddi', ospite di Barbara D'Urso, spiega perché non può… - aureliobosa : Angela da Mondello ospite da Barbara D'Urso. Ma è possibile cadere così in basso? Angela merita molto di più!… - nonecapate : Signorini: “sono lontano da quel tipo di TV di Barbara d’Urso!” Barbara d’Urso: - ilPandoso : @WiGiCoCi Barbara D'urso e la Azzolina deputata. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia