Attacco di Meloni a Fedez: “Promuovi campagna anti cocaina”. Lui cita un arresto per FdI (Di lunedì 14 settembre 2020) Una vera e propria polemica a distanza si è venuta a creare in queste ore tra Giorgia Meloni e Fedez. Di recente, alcuni post del cantante, insieme a quelli della sua metà, Chiara Ferragni, hanno messo chiaramente nel mirino la Destra italiana per i fatti di Colleferro (stiamo parlando del tanto discusso omicidio di Willy Monteiro Duarte). Approccio, questo, che evidentemente non è piaciuto alla leader di Fratelli d’Italia, che ha avuto parole molto dure nei suoi confronti dopo quelle che sono state rivolte al Premier Conte. Pochi giorni fa, infatti, vi abbiamo riportato un’uscita forte contro il Presidente del Consiglio dopo che si era venuta a creare la prospettiva di una sua apparizione durante la puntata di ieri di Domenica In. Botta e risposta tra Giorga Meloni a ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 settembre 2020) Una vera e propria polemica a distanza si è venuta a creare in queste ore tra Giorgia. Di recente, alcuni post del cantante, insieme a quelli della sua metà, Chiara Ferragni, hanno messo chiaramente nel mirino la Destra italiana per i fatti di Colleferro (stiamo parlando del tanto discusso omicidio di Willy Monteiro Duarte). Approccio, questo, che evidentemente non è piaciuto alla leader di Fratelli d’Italia, che ha avuto parole molto dure nei suoi confronti dopo quelle che sono state rivolte al Premier Conte. Pochi giorni fa, infatti, vi abbiamo riportato un’usforte contro il Presidente del Consiglio dopo che si era venuta a creare la prospettiva di una sua apparizione durante la puntata di ieri di Domenica In. Botta e risposta tra Giorgaa ...

