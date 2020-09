Asus ROG e Ikea collaborano a una linea di mobili pensati per il gaming a un prezzo accessibile (Di lunedì 14 settembre 2020) Ikea sta facendo un salto in una categoria completamente nuova: i giochi per PC. La società svedese ha annunciato che sta collaborando con la divisione Republic of Gamers (ROG) di Asus per creare "accessori per mobili da gioco a prezzi accessibili" con una linea di circa 30 prodotti.La gamma sarà sviluppata dal Centro di sviluppo prodotti Ikea di Shanghai. Ikea ha affermato che i suoi designer hanno tenuto seminari con i designer ROG, insieme a giocatori professionisti e "amanti del gaming" per definire le funzionalità necessarie per i mobili da gioco domestici."Collaborando con ROG, Ikea vuole combinare la sua conoscenza dell'arredamento per la casa con l'esperienza di ROG nella creazione di un'esperienza di gioco ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020)sta facendo un salto in una categoria completamente nuova: i giochi per PC. La società svedese ha annunciato che sta collaborando con la divisione Republic of Gamers (ROG) diper creare "accessori perda gioco a prezzi accessibili" con unadi circa 30 prodotti.La gamma sarà sviluppata dal Centro di sviluppo prodottidi Shanghai.ha affermato che i suoi designer hanno tenuto seminari con i designer ROG, insieme a giocatori professionisti e "amanti del" per definire le funzionalità necessarie per ida gioco domestici."Collaborando con ROG,vuole combinare la sua conoscenza dell'arredamento per la casa con l'esperienza di ROG nella creazione di un'esperienza di gioco ...

