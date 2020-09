4 scosse in 4 minuti, trema la regione del Sud Italia. Paura tra la popolazione (Di lunedì 14 settembre 2020) trema la terra in Italia e più precisamente in Sicilia. All’alba di oggi, lunedì 14 settembre, la provincia di Trapani è stata colpita da quattro scosse di terremoto a poca distanza l’una dall’altra. La più forte ha avuto una magnitudo pari a 3.5 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato il comune di Vita. Questo movimento tellurico più potente è stato registrato alle ore 5.47. In precedenza c’era stata una scossa di magnitudo 3.1. Altre due hanno avuto Salemi come epicentro della stessa. Le magnitudo in questo caso sono state 3.1 e 2.1. Dunque, in 4 minuti si sono verificati 4 terremoti. Una sequenza che ha spaventato non poco i cittadini della zona. Stando ai rilievi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020)la terra ine più precisamente in Sicilia. All’alba di oggi, lunedì 14 settembre, la provincia di Trapani è stata colpita da quattrodi terremoto a poca distanza l’una dall’altra. La più forte ha avuto una magnitudo pari a 3.5 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato il comune di Vita. Questo movimento tellurico più potente è stato registrato alle ore 5.47. In precedenza c’era stata una scossa di magnitudo 3.1. Altre due hanno avuto Salemi come epicentro della stessa. Le magnitudo in questo caso sono state 3.1 e 2.1. Dunque, in 4si sono verificati 4 terremoti. Una sequenza che ha spaventato non poco i cittadini della zona. Stando ai rilievi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ...

