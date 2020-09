Roma Dzeko, il club frena la Juventus: ma i bianconeri non mollano la presa (Di domenica 13 settembre 2020) nei confronti dell’attaccante bosniaco Prima la Roma. Almeno per il momento. I giallorossi – come riportato da La Gazzetta dello Sport – hanno frenato la Juventus per Edin Dzeko, attaccante bosniaco diventato di nuovo padre prima di volare a Cagliari per disputare l’amichevole di ieri contro i sardi. PRESSING JUVE – La compagine bianconera ci prova comunque, nonostante l’obiettivo numero uno sia Luis Suarez. La Juve tiene aperta la porta, la Roma no: per il momento Dzeko non si muove dalla Capitale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) nei confronti dell’attaccante bosniaco Prima la. Almeno per il momento. I giallorossi – come riportato da La Gazzetta dello Sport – hannoto laper Edin, attaccante bosniaco diventato di nuovo padre prima di volare a Cagliari per disputare l’amichevole di ieri contro i sardi. PRESSING JUVE – La compagine bianconera ci prova comunque, nonostante l’obiettivo numero uno sia Luis Suarez. La Juve tiene aperta la porta, lano: per il momentonon si muove dalla Capitale. Leggi su Calcionews24.com

AlfredoPedulla : #Milik vuole la #Juve, ma la #Juve nelle ultime ore gli ha comunicato che non ci sono più margini di accordo con il… - mirkocalemme : Per #Milik sono arrivate offerte da #Lipsia, #Leverkusen e un interesse della #Fiorentina: tutte rispedite al mitte… - sportli26181512 : Fanta guida: Roma 2020-21, Dzeko, Mkhitaryan e tante caselle vuote: Fanta guida: Roma 2020-21, Dzeko, Mkhitaryan e… - josephsayah142 : RT @ASRomaPress: Cagliari-Roma, the starting formation of the Giallorossi (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawa… - Fabius40884986 : @Pasqual27977769 @fettonejr Scusate se mi intrometto Pasqua vai a vedere le presenze di dzeko l anno scorso Le ha… -