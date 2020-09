Rinnovo Hysaj, si va verso l’intesa tra il calciatore e il Napoli (Di domenica 13 settembre 2020) Rinnovo Hysaj, si va verso l’intesa tra il calciatore e il Napoli: manca soltanto l’accordo sull’ingaggio Elseid Hysaj è vicinissimo al Rinnovo con il Napoli. L’esterno albanese, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, vuole rimanere in azzurro nonostante le voci su una sua eventuale partenza. ACCORDO VICINO – Le due parti dovranno trovare l’intesa con l’agente del calciatore, Mario Giuffredi. A quanto pare il difensore chiede 2.8 milioni, il Napoli non vuole andare oltre ai 2.2, ma si può trovare un punto di incontro per chiudere la questione nel minor tempo possibile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020), si val’intesa tra ile il: manca soltanto l’accordo sull’ingaggio Elseidè vicinissimo alcon il. L’esterno albanese, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, vuole rimanere in azzurro nonostante le voci su una sua eventuale partenza. ACCORDO VICINO – Le due parti dovranno trovare l’intesa con l’agente del, Mario Giuffredi. A quanto pare il difensore chiede 2.8 milioni, ilnon vuole andare oltre ai 2.2, ma si può trovare un punto di incontro per chiudere la questione nel minor tempo possibile. Leggi su Calcionews24.com

