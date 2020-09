TV7Benevento : Omofobia: Carfagna, 'morte Maria Paola atroce frutto misoginia e transfobia'... - mara_carfagna : La morte di Maria Paola è l’ennesima atroce storia di violenza in questi giorni dolorosi. Un fratricidio che deve e… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Carfagna

SassariNotizie.com

Cinque mandati da consigliera comunale. Due legislature da senatrice della Repubblica italiana. Paladina dei diritti civili in Italia. Monica Cirinnà, dopo 20 anni di politica, sta valutando se candid ...Il candidato di centrodestra che spaventa il Pd? "È Guido Crosetto". Parola di Monica Cirinnà, che intervistata dal Tempo come possibile candidata alle primarie per dem per indicare la candidata sinda ...