Maxi TEMPESTA di sabbia su Ankara: si fa notte in pieno giorno, il VIDEO (Di domenica 13 settembre 2020) Il buio è improvvisamente piombato ad Ankara ed altre zone della parte settentrionale della Turchia per il passaggio di una violentissima TEMPESTA di sabbia. Il fenomeno, piuttosto raro per la zona, ha anche causato il ferimento di 6 persone, colpite da oggetti alzati in volo dal rinforzo del vento. Lo sviluppo dell’imponente TEMPESTA di sabbia è stato favorito da alcuni rovesci e temporali. I notevoli rinforzi di vento, collegati alle aree temporalesche, si sono poi propagati in aree estremamente asciutte, dove si è sollevata la sabbia e la polvere che ha raggiunto in modo veemente la città di Ankara. Il grosso della TEMPESTA ha inghiottito un’ampia area residenziale di Polatli, prima di puntare a ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Il buio è improvvisamente piombato aded altre zone della parte settentrionale della Turchia per il passaggio di una violentissimadi. Il fenomeno, piuttosto raro per la zona, ha anche causato il ferimento di 6 persone, colpite da oggetti alzati in volo dal rinforzo del vento. Lo sviluppo dell’imponentediè stato favorito da alcuni rovesci e temporali. I notevoli rinforzi di vento, collegati alle aree temporalesche, si sono poi propagati in aree estremamente asciutte, dove si è sollevata lae la polvere che ha raggiunto in modo veemente la città di. Il grosso dellaha inghiottito un’ampia area residenziale di Polatli, prima di puntare a ...

infoitinterno : Strade come fiumi e maxi vento, tempesta di pioggia a Cagliari e nel sud Sardegna: allerta prolungata - vivere_sardegna : Strade come fiumi e maxi vento, tempesta di pioggia a Cagliari e nel sud Sardegna: allerta prolungata - sardanews : Strade come fiumi e maxi vento, tempesta di pioggia a Cagliari e nel sud Sardegna: allerta prolungata -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi TEMPESTA Maxi TEMPESTA di sabbia su Ankara: si fa notte in pieno giorno, il VIDEO Meteo Giornale Maxi TEMPESTA di sabbia su Ankara: si fa notte in pieno giorno, il VIDEO

Il buio è improvvisamente piombato ad Ankara ed altre zone della parte settentrionale della Turchia per il passaggio di una violentissima tempesta di sabbia. Il fenomeno, piuttosto raro per la zona, ...

Strade come fiumi e maxi vento, tempesta di pioggia a Cagliari e nel sud Sardegna: allerta prolungata

Una giornata da “incubo” sul fronte del maltempo a Cagliari e in tutto il sud Sardegna. L’allerta meteo arancione è stata pienamente confermata (rossa su gran parte del settore ovest dell’Isola, poi d ...

Il buio è improvvisamente piombato ad Ankara ed altre zone della parte settentrionale della Turchia per il passaggio di una violentissima tempesta di sabbia. Il fenomeno, piuttosto raro per la zona, ...Una giornata da “incubo” sul fronte del maltempo a Cagliari e in tutto il sud Sardegna. L’allerta meteo arancione è stata pienamente confermata (rossa su gran parte del settore ovest dell’Isola, poi d ...