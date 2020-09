Disinnescato ordigno bellico a Palermo: operazioni concluse, 7mila evacuati possono rientrare nelle proprie case (Di domenica 13 settembre 2020) Nell’area del porto di Palermo si sono concluse le operazioni di disinnesco in sicurezza di una bomba statunitense da 600 libbre, residuato della II Guerra Mondiale. Dopo un breve briefing dal Centro di coordinamento soccorsi della Prefettura di Palermo è arrivato il via libera per le oltre 7mila persone evacuate in via precauzionale questa mattina: possono rientrare nelle proprie abitazioni. Gli artificieri del IV Genio Guastatori della Brigata Aosta hanno fatto brillare la spoletta direttamente nella camera di compensazione realizzata a ridosso del luogo del ritrovamento, all’interno dell’area portuale. L’altra metà dell’ordigno – con circa 180 kg tra tritolo e ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Nell’area del porto disi sonoledi disinnesco in sicurezza di una bomba statunitense da 600 libbre, residuato della II Guerra Mondiale. Dopo un breve briefing dal Centro di coordinamento soccorsi della Prefettura diè arrivato il via libera per le oltrepersone evacuate in via precauzionale questa mattina:abitazioni. Gli artificieri del IV Genio Guastatori della Brigata Aosta hanno fatto brillare la spoletta direttamente nella camera di compensazione realizzata a ridosso del luogo del ritrovamento, all’interno dell’area portuale. L’altra metà dell’– con circa 180 kg tra tritolo e ...

