Calciomercato Napoli | la bomba di Enrico Fedele | “José Callejon potrebbe tornare”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di domenica 13 settembre 2020), ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Ilè stato uno sprovveduto con Arkadiusz Milik, ora siamo al tira e molla. Faccio i miei auguri ad Aurelio De Laurentiis, è un personaggio particolare, ma fa bene al calcio, in una maniera o nell’altra”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “C’è una voce che riferisce di un avvicinamento della Roma a José. Segnali di fumo ce ne sono, bisogna capire se ci ...