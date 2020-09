A Venezia mancano i veri divi. E sul red carpet sfilano i tappabuchi - (Di domenica 13 settembre 2020) Novella Toloni Sul red carpet della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è andata in scena la sfilata dei "tappabuchi". Tutta colpa del Covid-19 e dello strapotere degli sponsor che al fianco dei pochi divi del cinema hanno affiancato personaggi più o meno discutibili del web e del piccolo schermo Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappeto rosso della Mostra del Cinema Venezia si è ritrovato pieno zeppo di "tappabuchi". E magari si trattasse di Corrado e Raimondo Vianello mattatori d'eccezione dello storico programma televisivo del '67 che si ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Novella Toloni Sul reddella 77esima edizione della Mostra del Cinema diè andata in scena la sfilata dei "". Tutta colpa del Covid-19 e dello strapotere degli sponsor che al fianco dei pochidel cinema hanno affiancato personaggi più o meno discutibili del web e del piccolo schermo Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di. Orfano die attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappeto rosso della Mostra del Cinemasi è ritrovato pieno zeppo di "". E magari si trattasse di Corrado e Raimondo Vianello mattatori d'eccezione dello storico programma televisivo del '67 che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezia mancano Mostra di Venezia, Pupi Avati: "Mancano giurati neri? Pure i cinesi non ci sono" ilGiornale.it È Jgor Barbazza il vincitore del Premio Cinema Leone di Vetro 2020

Si é tenuta venerdì sera, all’Avanspettacolo di Venezia, la VII edizione del Premio Cinema Leone di Vetro, l’evento di premiazione ideato ed organizzato da Avanspettacolo con lo scopo di dare un ricon ...

