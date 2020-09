Taglio dei parlamentari, Di Maio: “In Aula hanno votato tutti sì, poi hanno chiesto il referendum”. Ed elenca i partiti che erano a favore (Di sabato 12 settembre 2020) “I partiti hanno votato sì in Aula sul Taglio dei parlamentari. Non se la sono sentita, con il voto palese, di fronte agli italiani di votare no”, così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un comizio a Macerata, ha parlato del prossimo referendum sul Taglio dei parlamentari, criticando le forze politiche che ora hanno cambiato idea. “Poi qualcuno si è svegliato e si è chiesto se veramente la riforma fosse passata e ha raccolto le firme per chiedere referendum”, ha continuando facendo un elenco di tutti i partiti che in Parlamento si erano detti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Isì insuldei. Non se la sono sentita, con il voto palese, di fronte agli italiani di votare no”, così il ministro degli Esteri, Luigi Di, durante un comizio a Macerata, ha parlato del prossimo referendum suldei, criticando le forze politiche che oracambiato idea. “Poi qualcuno si è svegliato e si èse veramente la riforma fosse passata e ha raccolto le firme per chiedere referendum”, ha continuando facendo un elenco diche in Parlamento sidetti ...

