Spaccio a Montecorvino Rovella | arrestato pusher e denunciato il complice

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, a, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio antidroga eseguito congiuntamente a personale del Commissariato di P.S. di Battipaglia, hanno tratto in arresto per detenzione al fine didi sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina EL MEGHARY EL IDRISSI Oussama (classe 2000), domiciliato in quel centro, pregiudicato per reati specifici, nonché deferito a piede libero per concorso nel medesimo reato, altro giovane del luogo F.A. (classe1987), pure gravato da precedenti penali specifici. Gli operanti nel corso di un mirato servizio di osservazione svolto nella zona, già segnalata quale luogo di, notavano i predetti giovani intrattenersi all’interno di un’autovettura in sosta e ...