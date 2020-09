“Sei cristiano, devi morire”. In Pakistan, Asif è stato condannato a morte nel silenzio dei media (Di sabato 12 settembre 2020) Nuovo capitolo nella quotidiana strage di cristiani nel mondo. Un tribunale di Lahore ha condannato a morte un cristiano per “blasfemia” lo scorso 8 settembre. A renderlo noto è stato il suo avvocato. Asif Pervaiz, 37 anni, si trova in galera dal 2013. La storia di Asif, emblematica Lo ha denunciato il suo datore di lavoro, che cercava di spingerlo alla conversione all’Islam. Ottenuto il rifiuto, ha accusato Asif di avergli inviato messaggi telefonici offensivi dei musulmani e di Maometto. Il tribunale ha respinto la sua testimonianza in cui ha negato le accuse e lo ha condannato a morte. “Il denunciante era un supervisore in una fabbrica di calze in cui Asif lavorava”, ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) Nuovo capitolo nella quotidiana strage di cristiani nel mondo. Un tribunale di Lahore haunper “blasfemia” lo scorso 8 settembre. A renderlo noto èil suo avvocato.Pervaiz, 37 anni, si trova in galera dal 2013. La storia di, emblematica Lo ha denunciato il suo datore di lavoro, che cercava di spingerlo alla conversione all’Islam. Ottenuto il rifiuto, ha accusatodi avergli inviato messaggi telefonici offensivi dei musulmani e di Maometto. Il tribunale ha respinto la sua testimonianza in cui ha negato le accuse e lo ha. “Il denunciante era un supervisore in una fabbrica di calze in cuilavorava”, ha ...

