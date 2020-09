Scuola, è caos anche per i certificati, i pediatri saranno obbligati a richiedere il tampone (Di sabato 12 settembre 2020) Il caos Scuola si complica ancora di più con la questione dei certificati per il rientro in classe in caso di assenza per malattia. Dopo tre giorni di assenza infatti gli alunni 0-6 anni saranno tenuti a giustificare con un certificato medico che assicuri che non hanno il coronavirus. Ma come potranno fare a certificarlo? È la domanda che il Messaggero ha posto a Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri «Dobbiamo quindi seguire la norma che ci impone di far effettuare il tampone per tutti i sintomi che dovessero comparire e che sono tipici dell’autunno inverno, ossia febbre, tosse, raffreddore, congestione nasale, mal di gola. Se si ha un esito negativo del tampone, il bambino potrà rientrare a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Ilsi complica ancora di più con la questione deiper il rientro in classe in caso di assenza per malattia. Dopo tre giorni di assenza infatti gli alunni 0-6 annitenuti a giustificare con un certificato medico che assicuri che non hanno il coronavirus. Ma come potranno fare a certificarlo? È la domanda che il Messaggero ha posto a Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici«Dobbiamo quindi seguire la norma che ci impone di far effettuare ilper tutti i sintomi che dovessero comparire e che sono tipici dell’autunno inverno, ossia febbre, tosse, raffreddore, congestione nasale, mal di gola. Se si ha un esito negativo del, il bambino potrà rientrare a ...

