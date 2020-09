Moto2, Gran Premio San Marino Misano 2020: risultati e classifica prove libere 3 (Di sabato 12 settembre 2020) Giro veloce per Marco Bezzecchi nelle prove libere 3 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto2. Il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 stampa il nuovo record di Misano per la classe Moto2 in 1’36″512 davanti al compagno di squadra Luca Marini e a Remy Gardner. Accesso diretto alla Q2 per Enea Bastianini, ottavo, e per la prima volta per il campione del mondo della Moto3 Lorenzo Dalla Porta (13°). La classifica combinata dei tempi dopo le FP3 Bezzecchi Marini Gardner Lowes Nagashima Fernandez Navarro Bastianini Vierge Dixon Luthi Schrotter Dalla Porta Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Giro veloce per Marco Bezzecchi nelle3 deldi Sane della Riviera di Rimini di. Il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 stampa il nuovo record diper la classein 1’36″512 davanti al compagno di squadra Luca Marini e a Remy Gardner. Accesso diretto alla Q2 per Enea Bastianini, ottavo, e per la prima volta per il campione del mondo della Moto3 Lorenzo Dalla Porta (13°). Lacombinata dei tempi dopo le FP3 Bezzecchi Marini Gardner Lowes Nagashima Fernandez Navarro Bastianini Vierge Dixon Luthi Schrotter Dalla Porta

