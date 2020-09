“Ho usato il bug coaching nel 2017”, ENCE sospende Twista. Ma all’epoca il coach era con iGame.com (Di sabato 12 settembre 2020) Slaava “Twista” Räsänen, allenatore del team ENCE di CS:GO, è stato sospeso fino a nuovo avviso dopo aver notificato all’organizzazione un “coaching bug” avvenuto nel 2017, prima di entrare a far parte del team nordico. L’organizzazione ha consultato la Esports Integrity Commission (ESIC) e, nonostante abbia ricevuto assicurazioni che Slaava “⁠Twista⁠” Räsänen può continuare a fare da coach durante le indagini, ha deciso di agire in base al fatto che il veterano coach finlandese ha utilizzato il famigerato bug. Poiché l’incidente è avvenuto nel 2017, molto probabilmente riguarda la militanza di Twista con iGame.com, team ... Leggi su esports247 (Di sabato 12 settembre 2020) Slaava “” Räsänen, allenatore del teamdi CS:GO, è stato sospeso fino a nuovo avviso dopo aver notificato all’organizzazione un “bug” avvenuto nel 2017, prima di entrare a far parte del team nordico. L’organizzazione ha consultato la Esports Integrity Commission (ESIC) e, nonostante abbia ricevuto assicurazioni che Slaava “⁠⁠” Räsänen può continuare a fare dadurante le indagini, ha deciso di agire in base al fatto che il veteranofinlandese ha utilizzato il famigerato bug. Poiché l’incidente è avvenuto nel 2017, molto probabilmente riguarda la militanza dicon.com, team ...

