Elezioni a Legnano, i candidati: ecco Franco Colombo (Di sabato 12 settembre 2020) Legnano, Milano,, 12 settembre 2020 - Medico , consigliere comunale con il maggior numero di preferenze nel 2017, già assessore a Cultura e sport poi dimissionario, o dimissionato, nella Giunta di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 settembre 2020), Milano,, 12 settembre 2020 - Medico , consigliere comunale con il maggior numero di preferenze nel 2017, già assessore a Cultura e sport poi dimissionario, o dimissionato, nella Giunta di ...

SettenewsWeb : Al via da oggi la pubblicazione delle interviste realizzate ai candidati a sindaco, in corsa per le elezioni comuna… - zazoomblog : Elezioni a Legnano i candidati: Franco Brumana - #Elezioni #Legnano #candidati: #Franco - SettenewsWeb : Non può esserci campagna elettorale senza un confronto, tra i candidati a sindaco, al quartiere San Paolo di Legnan… - zazoomblog : Elezioni a Legnano i candidati: Lucia Bertolini di La Sinistra-Legnano in Comune - #Elezioni #Legnano #candidati:… -