DG Cagliari: "Godin ha manifestato interesse per noi, ma trattativa difficile"

Cagliari sempre interessato a Godin. C'è speranza in casa Cagliari per portare in Sardegna Diego Godin dell'Inter. Ad alimentare i sogni dei tifosi rossoblù è Massimo Passetti, dg del club sardo, che ha parlato della trattativa ai microfoni di Sky Sport. "Si tratta di una trattativa che esiste, siamo contenti che il giocatore abbia manifestato molto interesse per il Cagliari. Al contempo, però, è molto difficile: non facciamoci troppe illusioni, stiamo cercando di capire se la trattativa potrà andare in porto. Vediamo"

ZZiliani : Due anni in meno di Chiellini, di cui è enormemente più bravo (ha vinto 2 Europa League, 3 Supercoppe UEFA, 1 Coppa… - DiMarzio : Il #Cagliari chiede #Under alla #Roma: la situazione - AlfredoPedulla : #Godin: la #Fiorentina non c’è. Solo #Cagliari, oggi. #Godin ha ribadito la sua volontà, giornata di confronti e di… - _SiGonfiaLaRete : #Cagliari, Passetti: '#Godin? Siamo in trattativa, ma niente illusioni' - Fantacalcio : Cagliari, il dg: 'Godin vuole venire, ma non facciamoci illusioni' -

