Daps pronto a lasciare Gen G

Leggi su esports247

(Di sabato 12 settembre 2020) Damian “⁠⁠” Steele, giocatore canadese di esports, ha annunciato che un altro capitolo della sua vita sta per concludersi e che la sua carriera conoscerà un nuovo cambiamento. Ha infatti deciso diGen.G, progetto di cui fa parte da più di un anno, da luglio 2019 Il giocatore ha però sportivamente concesso alla squadra di continuare a giocare per tutta la ESL Pro League S12 e fin quando non verrà trovato un suo sostituto. Ad oggi il roster di Gen.G era composto dai tre migliori giocatori Kenneth koosta Suen, Timothy autimatic Ta e appunto DaminaSteele. Insieme i tre sono riusciti a raggiungere buoni livelli in CSGO vincendo il reamHack Open Anaheim e ESL One: Road to Rio e posizionandosi dodicesimi nella classifica di giugno delle migliori squadre di ...