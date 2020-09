Coronavirus La Spezia 12 settembre | altri 70 casi In tutto 78 i ricoverati

gianpaolodabove : Coronavirus Liguria 12 settembre, ancora 112 nuovi casi di cui 70 dal cluster La Spezia - qn_lanazione : Il punto sul #COVID?19 a #LaSpezia e provincia, 70 nuovi contagi nella giornata di sabato 12 settembre - Ultron65 : RT @qn_lanazione: Coronavirus e scuola, a Lerici 14 insegnanti in quarantena - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 112 CONTAGI MA NESSUNA VITTIMA ?? 70 nuovi casi di positività nella provincia di La Spezia ??… - ruiciccio : RT @qn_lanazione: Coronavirus e scuola, a Lerici 14 insegnanti in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spezia

Sono 112 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria e 120 gli ospedalizzati, 12 in più rispetto a ieri. Undici pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Questi i dati inviati al ministero della Salute d ...GENOVA (ITALPRESS) - Sono 112 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero, che portano il totale a 11.774. Dei 112 nuovi casi positivi, 70 sono stati rilevati nella Asl ...