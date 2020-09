Calciomercato serie C LIVE: Perugia, occhi su Simeri del Bari (Di sabato 12 settembre 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Sabato 12 settembre 10.20 – Avellino e Olbia, sfida per Aloi – I due club vogliono arrivare al centrocampista del Trapani. A riportarlo è TuttoC.com. Venerdì 11 settembre 16.00 – Avellino, colpo Maniero – Il giocatore firma un triennale fino al 2023. 15.00 – Perugia, occhi su Simeri del Bari – A riportarlo è la Gazzetta del Mezzogiorno: l’operazione è però complicata. 13.20 – Padova, vicino il rinnovo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) La nuova stagione diC sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terzaaggiornate ogni giorno La nuova stagione diC sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza, con le ultime news del campionato. Sabato 12 settembre 10.20 – Avellino e Olbia, sfida per Aloi – I due club vogliono arrivare al centrocampista del Trapani. A riportarlo è TuttoC.com. Venerdì 11 settembre 16.00 – Avellino, colpo Maniero – Il giocatore firma un triennale fino al 2023. 15.00 –sudel– A riportarlo è la Gazzetta del Mezzogiorno: l’operazione è però complicata. 13.20 – Padova, vicino il rinnovo ...

L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base triennale, il calciatore Riccardo Maniero. Nato a Napoli il 26 novembre 1987, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili della Juventus.

La situazione infortunati ad una settimana da Parma-Napoli

Al momento sono due i crociati indisponibili per la gara d’esordio della serie A 2020-21 Parma-Napoli. Si tratta di Gagliolo (nella foto) e Scozzarella i qual anche ieri, durante l’allenamento al ...

