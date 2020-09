Barcellona, Pjanic e Todibo si uniscono al gruppo: entrambi negativi al tampone (Di sabato 12 settembre 2020) Buone notizie per il Barcellona: Miralem Pjanic e Jean-Claire Todibo possono finalmente iniziare ad allenarsi. Il club blaugrana ha fatto sapere che i due calciatori sono risultati negativi al tampone per il coronavirus e hanno dunque ricevuto il via libera dai medici per unirsi al gruppo guidato da Mister Koeman. I due avevano contratto il virus nelle scorse settimane. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Buone notizie per il: Miraleme Jean-Clairepossono finalmente iniziare ad allenarsi. Il club blaugrana ha fatto sapere che i due calciatori sono risultatialper il coronavirus e hanno dunque ricevuto il via libera dai medici per unirsi alguidato da Mister Koeman. I due avevano contratto il virus nelle scorse settimane.

