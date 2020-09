VIDEO | ‘Napule è…pediatria preventiva e sociale’ | dal 18 settembre la tre giorni con 31 eventi e 52 esperti

Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Due corsi formativi, 4 letture magistrali, 6 sessioni tematiche arricchite da 19 relazioni, con la partecipazione di 52 esperti tra moderatori, relatori e discussant, oltre ai rappresentanti delle istituzioni. Sono numeri sostanziosi quelli messi in campo dalla Societa’ Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) nel suo evento autunnale ‘Napule e’… pediatria preventiva e sociale’, in programma in live streaming sulla piattaforma digitale Health Polis, iDea Congress dal 18 al 20 settembre.