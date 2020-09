US Open: stasera le semifinali: Thiem-Medvedev finale anticipata (Di venerdì 11 settembre 2020) stasera si giocano le semifinali maschili dello US Open. Zverev favorito con Carreno, Thiem e Medvedev finale anticipata. Nel tabellone femminile finale tra Osaka e Azarenka Lo US Open entra nella fase finale. Questa sera, dalle ore 22:00 italiane si giocano le semifinali del tabellone maschile. I primi a scendere in campo saranno Zverev-Carreno Busta. Il tedesco parte con il favore del pronostico, ma lo spagnolo ha disputato un grande torneo, battendo Shapovalov ai quarti dopo una battaglia durata cinque set. Per Zverev si tratta della seconda semifinale Slam in carriera, mentre Carreno ha raggiunto la semifinale a New York già nel 2017. Grandissima attesa per ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020)si giocano lemaschili dello US. Zverev favorito con Carreno,. Nel tabellone femminiletra Osaka e Azarenka Lo USentra nella fase. Questa sera, dalle ore 22:00 italiane si giocano ledel tabellone maschile. I primi a scendere in campo saranno Zverev-Carreno Busta. Il tedesco parte con il favore del pronostico, ma lo spagnolo ha disputato un grande torneo, battendo Shapovalov ai quarti dopo una battaglia durata cinque set. Per Zverev si tratta della seconda semiSlam in carriera, mentre Carreno ha raggiunto la semia New York già nel 2017. Grandissima attesa per ...

