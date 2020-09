Taxisti abusivi in viale Milano, stanati in 13: multa, sequestro del mezzo e patente sospesa (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 13 i tassisti abusivi individuati, cinque dei quali sanzionati, nei giorni scorsi dalla polizia locale a seguito di un'operazione che si è svolta nella zona di viale Milano da fine agosto ai ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono 13 i tassistiindividuati, cinque dei quali sanzionati, nei giorni scorsi dalla polizia locale a seguito di un'operazione che si è svolta nella zona dida fine agosto ai ...

ubernograzie : Taxisti abusivi in viale Milano, stanati in 13: multa, sequestro del mezzo e patente sospesa - VicenzaToday #taxi… - ilbassanese : Taxisti abusivi in viale Milano, stanati in 13: multa, sequestro del mezzo e patente sospesa -

Ultime Notizie dalla rete : Taxisti abusivi Taxisti abusivi in viale Milano, stanati in 13: multa, sequestro del mezzo e patente sospesa VicenzaToday Catania, tassisti abusivi nel mirino della polizia

L’abusivismo nell’esercizio dell’attività di tassista, in particolare, rappresenta un grave nocumento per tutti coloro che legalmente conducono tale attività poiché si concretizza in una sleale concor ...

Polizia locale: stanati 13 tassisti abusivi nella zona di viale Milano

Sono 13 i tassisti abusivi individuati, cinque dei quali sanzionati, nei giorni scorsi dalla polizia locale a seguito di un’operazione che si è svolta nella zona di viale Milano da fine agosto ai prim ...

L’abusivismo nell’esercizio dell’attività di tassista, in particolare, rappresenta un grave nocumento per tutti coloro che legalmente conducono tale attività poiché si concretizza in una sleale concor ...Sono 13 i tassisti abusivi individuati, cinque dei quali sanzionati, nei giorni scorsi dalla polizia locale a seguito di un’operazione che si è svolta nella zona di viale Milano da fine agosto ai prim ...