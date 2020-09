Storie di B – Il miracolo del Pordenone: la favola neroverde continua (Di venerdì 11 settembre 2020) Il miracolo del Pordenone prosegue? Con una struttura solida la risposta può essere soltanto che positiva. In attesa di ripartire Programmazione. Una parola spesso abusata negli ultimi anni, ma in alcune situazioni calza davvero a pennello. È il caso del Pordenone: sì, quella squadra che per poco non butta giù San Siro quel 12 dicembre 2017 in Coppa Italia, durante gli ottavi di finale contro l’Inter. Una lotteria amara ai calci di rigore, ma che gettò le basi per una bella favola calcistica. L’anno successivo, infatti, arrivò la promozione in B dopo uno splendido campionato. Lo scorso anno, alla prima in cadetteria, il mezzo miracolo con un bel quarto posto e una semifinale playoff inaspettata. A un passo dal sogno, ma la favola ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ildelprosegue? Con una struttura solida la risposta può essere soltanto che positiva. In attesa di ripartire Programmazione. Una parola spesso abusata negli ultimi anni, ma in alcune situazioni calza davvero a pennello. È il caso del: sì, quella squadra che per poco non butta giù San Siro quel 12 dicembre 2017 in Coppa Italia, durante gli ottavi di finale contro l’Inter. Una lotteria amara ai calci di rigore, ma che gettò le basi per una bellacalcistica. L’anno successivo, infatti, arrivò la promozione in B dopo uno splendido campionato. Lo scorso anno, alla prima in cadetteria, il mezzocon un bel quarto posto e una semifinale playoff inaspettata. A un passo dal sogno, ma la...

